FT: Байден скоро объявит о планах США, Британии и Австралии создавать гиперзвуковое оружие
- AP
Об этом пишет газета Financial Times.
Как отмечается, Байден может уже во вторник, 5 апреля, объявить о гиперзвуковом партнёрстве, которое понимается как расширение военных возможностей созданного этими тремя странами альянса AUKUS.
По данным издания, расширение проекта AUKUS в гиперзвуковом направлении «происходит в качестве ответа союзников на наращивание военной мощи Китая».
Ранее телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету.
Отмечается, что испытание прошло во время подготовки Джо Байдена к визиту в Европу.
В сентябре 2021 года Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее Россия и Китай выпустили совместное заявление, что страны всерьёз обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией «трёхстороннего партнёрства» AUKUS, такие действия усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают риски ядерного распространения.