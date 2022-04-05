FT: Байден скоро объявит о планах США, Британии и Австралии создавать гиперзвуковое оружие

Американский лидер Джо Байден в скором времени объявит о планах США, Великобритании и Австралии совместно создавать гиперзвуковое оружие.

Об этом пишет газета Financial Times.

Как отмечается, Байден может уже во вторник, 5 апреля, объявить о гиперзвуковом партнёрстве, которое понимается как расширение военных возможностей созданного этими тремя странами альянса AUKUS.

По данным издания, расширение проекта AUKUS в гиперзвуковом направлении «происходит в качестве ответа союзников на наращивание военной мощи Китая».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил, что США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету.

Отмечается, что испытание прошло во время подготовки Джо Байдена к визиту в Европу.

В сентябре 2021 года Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Россия и Китай выпустили совместное заявление, что страны всерьёз обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией «трёхстороннего партнёрства» AUKUS, такие действия усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают риски ядерного распространения.