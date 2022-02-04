Россия и Китай считают, что создание AUKUS усиливает риски гонки вооружений в АТР

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Россия и Китая всерьёз обеспокоены созданием США, Британией и Австралией «трёхстороннего партнёрства» AUKUS, такие действия усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают риски ядерного распространения.
Россия и Китай считают, что создание AUKUS усиливает риски гонки вооружений в АТР
  • AP

Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая.

«Россия и Китай полагают, что такие действия противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьёзные риски ядерного распространения. Стороны решительно осуждают подобные шаги и призывают участников AUKUS добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению, вместе защищать мир, стабильность и развитие в регионе», — говорится в документе.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что формирование блока AUKUS создаёт предпосылки для распространения ядерных технологий

Он отметил, что формирование атомного подводного флота Австралии может стать новым этапом борьбы за доминирование не только в Азиатско-Тихоокеанском, но и в других регионах мира.

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