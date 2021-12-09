Герасимов назвал создание блока AUKUS дестабилизирующим фактором
- РИА Новости
«Создание блоков с явной направленностью против другого государства является дестабилизирующим фактором. Блок AUKUS создаёт предпосылки для распространения ядерных технологий», — цитирует Герасимова РИА Новости.
Он отметил, что формирование атомного подводного флота Австралии может стать новым этапом борьбы за доминирование не только в Азиатско-Тихоокеанском, но и в других регионах мира.
По словам Герасимова, в России выступают за многосторонние механизмы обеспечения безопасности с учётом интересов всех государств.
16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.
Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что партнёрство AUKUS «может создавать потенциальные риски дестабилизации ситуации в сфере международной и региональной безопасности».