Герасимов назвал создание блока AUKUS дестабилизирующим фактором

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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что формирование блока AUKUS создаёт предпосылки для распространения ядерных технологий.
Герасимов назвал создание блока AUKUS дестабилизирующим фактором
  • РИА Новости

«Создание блоков с явной направленностью против другого государства является дестабилизирующим фактором. Блок AUKUS создаёт предпосылки для распространения ядерных технологий», — цитирует Герасимова РИА Новости.

Он отметил, что формирование атомного подводного флота Австралии может стать новым этапом борьбы за доминирование не только в Азиатско-Тихоокеанском, но и в других регионах мира.

По словам Герасимова, в России выступают за многосторонние механизмы обеспечения безопасности с учётом интересов всех государств.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что партнёрство AUKUS «может создавать потенциальные риски дестабилизации ситуации в сфере международной и региональной безопасности».

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