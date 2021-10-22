В МИД России заявили об угрозе AUKUS для международной безопасности
- РИА Новости
«Предполагается использование территории неядерного государства для развёртывания объектов военной инфраструктуры ядерных государств», — цитирует Машкова РИА Новости.
Посол выразил опасение, что партнёрство AUKUS «может создавать потенциальные риски дестабилизации ситуации в сфере международной и региональной безопасности».
Машков также призвал разобраться, о поставках какого вида вооружений идёт речь.
«Предстоит ещё разобраться, идёт ли речь о крылатых ракетах морского базирования или же о наземном варианте данного вида вооружений, который сейчас создают в США», — пояснил он.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду, что участники партнёрства AUKUS будут придерживаться обязательств в сфере ядерного нераспространения.
16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.