В МИД России заявили об угрозе AUKUS для международной безопасности

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Развёртывание военной инфраструктуры на территории Австралии в рамках партнёрства AUKUS несёт риски для безопасности Индо-Тихоокеанского региона и всего мира. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.
В МИД России заявили об угрозе AUKUS для международной безопасности
  • РИА Новости

«Предполагается использование территории неядерного государства для развёртывания объектов военной инфраструктуры ядерных государств», — цитирует Машкова РИА Новости.

Посол выразил опасение, что партнёрство AUKUS «может создавать потенциальные риски дестабилизации ситуации в сфере международной и региональной безопасности».

Машков также призвал разобраться, о поставках какого вида вооружений идёт речь.

«Предстоит ещё разобраться, идёт ли речь о крылатых ракетах морского базирования или же о наземном варианте данного вида вооружений, который сейчас создают в США», — пояснил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду, что участники партнёрства AUKUS будут придерживаться обязательств в сфере ядерного нераспространения.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

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