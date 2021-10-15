Замглавы МИД России высказался о партнёрстве AUKUS

Российская сторона надеется, что участники партнёрства AUKUS будут придерживаться обязательств в сфере ядерного нераспространения, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Выражена надежда, что участники AUKUS будут строго придерживаться своих обязательств в области ядерного нераспространения», — говорится в сообщении МИД по итогам встречи Рябкова с послом Великобритании в Москве Деборе Броннерт.

Также российская сторона отметила, что создание AUKUS приведёт к возникновению трудностей в области контроля за вооружениями.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.