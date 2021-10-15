В МИД России прокомментировали создание альянса AUKUS

Короткая ссылка
Практические задачи создания альянса AUKUS вызывают серьёзную озабоченность в плане его влияния на региональную безопасность. Такое мнение выразил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрёв.
В МИД России прокомментировали создание альянса AUKUS
  • РИА Новости

По словам Ноздрёва, пока одной из практических задач альянса декларируется содействие Канберре со стороны Вашингтона и Лондона в создании атомного подводного флота.

«Кроме того, уже известно о закупке австралийцами американских крылатых ракет морского базирования «Томагавк», договорённостях о ротационном развёртывании на «зелёном континенте» самолётов всех типов ВВС США...» — цитирует РИА Новости дипломата.

Как подчёркивается, «всё это не может не вызывать серьёзной озабоченности в части, касающейся влияния AUKUS на региональную стабильность и безопасность и осязаемых рисков развязывания гонки вооружений».

Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что создание альянса AUKUS подрывает региональную стабильность.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить