В МИД России прокомментировали создание альянса AUKUS
- РИА Новости
По словам Ноздрёва, пока одной из практических задач альянса декларируется содействие Канберре со стороны Вашингтона и Лондона в создании атомного подводного флота.
«Кроме того, уже известно о закупке австралийцами американских крылатых ракет морского базирования «Томагавк», договорённостях о ротационном развёртывании на «зелёном континенте» самолётов всех типов ВВС США...» — цитирует РИА Новости дипломата.
Как подчёркивается, «всё это не может не вызывать серьёзной озабоченности в части, касающейся влияния AUKUS на региональную стабильность и безопасность и осязаемых рисков развязывания гонки вооружений».
Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что создание альянса AUKUS подрывает региональную стабильность.
16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.