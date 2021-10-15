В МИД России прокомментировали создание альянса AUKUS

Практические задачи создания альянса AUKUS вызывают серьёзную озабоченность в плане его влияния на региональную безопасность. Такое мнение выразил директор Третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрёв.

По словам Ноздрёва, пока одной из практических задач альянса декларируется содействие Канберре со стороны Вашингтона и Лондона в создании атомного подводного флота.

«Кроме того, уже известно о закупке австралийцами американских крылатых ракет морского базирования «Томагавк», договорённостях о ротационном развёртывании на «зелёном континенте» самолётов всех типов ВВС США...» — цитирует РИА Новости дипломата.

Как подчёркивается, «всё это не может не вызывать серьёзной озабоченности в части, касающейся влияния AUKUS на региональную стабильность и безопасность и осязаемых рисков развязывания гонки вооружений».

Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что создание альянса AUKUS подрывает региональную стабильность.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.