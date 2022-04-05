CNN: США в марте тайно испытали гиперзвуковую ракету

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США в марте тайно осуществили успешное испытание гиперзвуковой ракеты, но не сообщали об этом, чтобы избежать напряжённости с Россией, сообщает телеканал CNN со ссылкой на военный источник.

«США успешно испытали гиперзвуковую ракету в середине марта, но молчали на протяжении двух недель, чтобы избежать усиления напряжённости с Россией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что испытание прошло во время подготовки президента США Джо Байдена к визиту в Европу.

Согласно данным CNN, с бомбардировщика B-52 была запущена ракета концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) версии компании Lockheed Martin.

Ранее Байден, комментируя первое боевое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», констатировал её неуязвимость.

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