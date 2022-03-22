Байден: российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» почти невозможно остановить

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Президент США Джо Байден, комментируя первое боевое применение российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», констатировал её неуязвимость.
Байден: российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» почти невозможно остановить
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda

«У неё такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что её почти невозможно остановить», — цитирует РИА Новости заявление американского лидера.

21 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о применении в ходе спецоперации на Украине гиперзвукового оружия.

По его словам, применение ракеты «Кинжал» осуществлялось с расстояния более 1000 км.

Обозреватель немецкого издания Die Welt заявил, что применение российскими военными гиперзвуковых ракет «Кинжал» ставит Запад перед неразрешимой проблемой.

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