Байден: российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» почти невозможно остановить
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«У неё такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что её почти невозможно остановить», — цитирует РИА Новости заявление американского лидера.
21 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о применении в ходе спецоперации на Украине гиперзвукового оружия.
По его словам, применение ракеты «Кинжал» осуществлялось с расстояния более 1000 км.
Обозреватель немецкого издания Die Welt заявил, что применение российскими военными гиперзвуковых ракет «Кинжал» ставит Запад перед неразрешимой проблемой.