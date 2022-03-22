Немецкий эксперт Хегман назвал применение «Кинжала» на Украине предостережением для НАТО

Применение российскими военными гиперзвуковых ракет «Кинжал» ставит Запад перед неразрешимой проблемой. Такое мнение в статье для немецкого издания Die Welt высказал обозреватель Герхард Хегман.

«Кинжал» может лететь со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука. В связи с этим времени на реакцию после ее опознавания экстремально мало», — отметил Хегман.

По его словам, данная ракета считается «практически неуязвимой для западных противовоздушных систем».

Хегман добавил, что в НАТО понимают всё о действенности гиперзвукового оружия, против которого у альянса нет действенных систем для отражения.

21 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков Конашенков рассказал о применении в ходе спецоперации на Украине гиперзвукового оружия.

По его словам, применение ракеты «Кинжал» осуществлялось с расстояния более 1000 км.