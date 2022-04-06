В МИД КНР прокомментировали данные о разработке гиперзвукового оружия странами AUKUS

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сказал, что заявление стран альянса AUKUS о совместной разработке гиперзвукового оружия подрывает мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
В МИД КНР прокомментировали данные о разработке гиперзвукового оружия странами AUKUS
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«США, Великобритания и Австралия под предлогом украинского кризиса и обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с большим размахом заявили, что США и Великобритания предоставят Австралии атомные подводные лодки, а также что три страны будут сотрудничать в области разработки передовых военных технологий, таких как гиперзвуковое оружие», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, данное решение подрывает мир и стабильность в регионе.

«Это не только увеличивает риск распространения ядерного оружия, ставит под удар международный режим нераспространения ядерного оружия, но также обостряет гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подрывает мир и стабильность в АТР», — отметил он.

Ранее члены оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS объявили о сотрудничестве в разработке гиперзвуковых вооружений и средств защиты от них, а также в укреплении взаимодействия в киберсфере.

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