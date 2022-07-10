Таиланд и США продлили союзническое соглашение

Таиланд и США продлили действие соглашения о двусторонних союзнических отношениях и стратегическом партнёрстве, а также меморандум о взаимопонимании в вопросе укрепления устойчивости цепочек поставок, заявил глава таиландского МИД Дон Праматвинай.

«Сегодня мы подписали коммюнике о таиландско-американском стратегическом союзе и партнёрстве, которое продлевает наши многолетние союзнические отношения и дружбу», — цитирует его РИА Новости.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил «истинно дружеский и результативный» характер переговоров между сторонами.

Ранее российская делегация покинула зал заседаний во время выступления главы торгового ведомства США Кэтрин Тай на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

До этого официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт сообщил, что представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии покинули зал заседаний во время выступления главы Минэкономразвития России Максима Решетникова.