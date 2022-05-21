МИД Таиланда: представители пяти стран покинули зал АТЭС во время выступления Решетникова

Представители пяти стран — членов форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) покинули зал заседаний во время выступления главы Минэкономразвития России Максима Решетникова. Об этом сообщил официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт.

«Да, я могу подтвердить, что это правда», — приводит его слова РИА Новости.

По данным МИД Таиланда, зал заседания покинули представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Россия не оставит без ответа все хамские или находящиеся вне закона шаги со стороны западных стран.

Российский президент Владимир Путин заявил, что западные санкции провоцируют глобальный кризис.