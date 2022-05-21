МИД Таиланда: представители пяти стран покинули зал АТЭС во время выступления Решетникова

Короткая ссылка
Представители пяти стран — членов форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) покинули зал заседаний во время выступления главы Минэкономразвития России Максима Решетникова. Об этом сообщил официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт.
МИД Таиланда: представители пяти стран покинули зал АТЭС во время выступления Решетникова
  • РИА Новости

«Да, я могу подтвердить, что это правда», — приводит его слова РИА Новости.

По данным МИД Таиланда, зал заседания покинули представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Россия не оставит без ответа все хамские или находящиеся вне закона шаги со стороны западных стран.

Российский президент Владимир Путин заявил, что западные санкции провоцируют глобальный кризис.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить