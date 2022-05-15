Захарова пообещала, что Россия ответит на хамство и беззаконие стран Запада
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«Они не останутся безответными: подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений шаги. Безусловно, на всё это мы ответим», — цитирует её ТАСС.
Ранее глава МИД России в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Запад украл у российской стороны $300 млрд.
Он подчеркнул, что Москва приняла решение о переводе оплаты газа на рубли для того, чтобы прекратить «бесстыдный грабёж».
Кроме того, по словам Лаврова, США оказывают давление на Китай, Турцию и ряд других стран из-за сотрудничества с Россией.