Захарова пообещала, что Россия ответит на хамство и беззаконие стран Запада

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Россия не оставит без ответа все хамские или находящиеся вне закона шаги со стороны западных стран, заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова пообещала, что Россия ответит на хамство и беззаконие стран Запада
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«Они не останутся безответными: подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего или наших двусторонних отношений шаги. Безусловно, на всё это мы ответим», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава МИД России в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Запад украл у российской стороны $300 млрд.

Он подчеркнул, что Москва приняла решение о переводе оплаты газа на рубли для того, чтобы прекратить «бесстыдный грабёж».

Кроме того, по словам Лаврова, США оказывают давление на Китай, Турцию и ряд других стран из-за сотрудничества с Россией.

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