Лавров заявил о краже Западом у России $300 млрд

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что Запад украл у российской стороны $300 млрд.
Лавров заявил о краже Западом у России $300 млрд
  • РИА Новости

«Контракты, которые были подписаны до этой ситуации, предусматривали выплаты в долларах и евро. Эти платежи делались напрямую на счета «Газпрома» и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные «друзья» украли у нас более чем $300 млрд, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ. Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно», — приводятся его слова на сайте МИД России.

Глава МИД России указал, что Россия приняла решение о переводе оплаты газа на рубли для того, чтобы прекратить «бесстыдный грабёж» со стороны Запада.

«Это абсолютно необходимая схема, чтобы избежать продолжения бесстыдного грабежа, в который вовлечены эти страны. Лондон, Вашингтон, Брюссель обсуждают вероятность конфискации денег, которые они заморозили, или передачу этих денег кому-либо ещё», — подчеркнул он.

Ранее Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что российская сторона расценивает заморозку своих резервов за рубежом как кражу.

По его словам, Запад заморозил около $300 млрд золотовалютных резервов России.

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