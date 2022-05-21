Российская делегация покинула зал АТЭС во время выступления представителя США

Российская делегация покинула зал заседаний во время выступления главы торгового ведомства США Кэтрин Тай на форме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

AP

Об этом сообщает Минэкономразвития. «Доклад главы торгового ведомства США Кэтрин Тай на совещании министров торговли АТЭС», — сообщает ведомство, приложив фотографию пустого кресла российского представителя. Ранее официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт сообщил, что представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии покинули зал заседаний во время выступления главы Минэкономразвития России Максима Решетникова.