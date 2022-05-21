Российская делегация покинула зал АТЭС во время выступления представителя США
- AP
Об этом сообщает Минэкономразвития.
«Доклад главы торгового ведомства США Кэтрин Тай на совещании министров торговли АТЭС», — сообщает ведомство, приложив фотографию пустого кресла российского представителя.
Ранее официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт сообщил, что представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии покинули зал заседаний во время выступления главы Минэкономразвития России Максима Решетникова.