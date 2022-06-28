Премьер Австралии выступил за расширение военного сотрудничества в АТР из-за Китая

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Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе выступил за расширение военного сотрудничества Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии для противостояния влиянию Китая в регионе.
Премьер Австралии выступил за расширение военного сотрудничества в АТР из-за Китая
  • AP

По его словам, это обусловлено растущими амбициями Китая и других «автократических правительств». Политик анонсировал обсуждение соответствующего вопроса с лидерами НАТО и главами правительств четырёх стран АТР на предстоящем саммите.

«Китай становится всё более агрессивным, а теперь у него есть ещё и отношения с Россией... Я хотел бы, чтобы вооружённые силы стран Азиатско-Тихоокеанского региона могли действовать сообща», — цитирует политика ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает НАТО не распространять ложную информацию о КНР и прекратить попытки развязать новый раунд холодной войны.

В США сообщили, что НАТО пересмотрит подход к Китаю в новой концепции альянса.

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