«Заинтересованы в создании аналога НАТО»: как США продолжают наращивать активность в Тихоокеанском регионе

США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия объявили о создании нового объединения в Тихоокеанском регионе — Partners in the Blue Pacific (PBP). Как уточняется в совместном коммюнике партнёрства, оно носит неформальный характер, а его целью станет развитие кооперации и поддержки островных государств региона в том числе в вопросах безопасности. Эксперты обращают внимание на то, что заявление о формировании нового альянса прозвучало на фоне намерений США активизировать взаимодействие с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за усиления влияния Китая. Аналитики не исключают, что в перспективе в Белом доме планируют создать в этой части света некий аналог НАТО.

Соединённые Штаты, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия объявили о создании нового объединения в Тихоокеанском регионе, которое получило название Partners in the Blue Pacific. Совместное коммюнике государств, посвящённое этому событию, опубликовано на сайте Белого дома.

«Наши пять стран запустили инклюзивный неофициальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов — Partners in the Blue Pacific (PBP). Эта новая инициатива строится на нашей давней приверженности (интересам. — RT) этого региона», — говорится в документе.

Отмечается, что созданию нового механизма предшествовали консультации со странами Тихоокеанского региона и другими партнёрами, включая Францию. В качестве наблюдателей на этих встречах выступали представители Европейского союза.

Основатели партнёрства утверждают, что деятельность PBP будет вестись с учётом рекомендаций и пожеланий стран региона. При этом речь идёт не только о правительствах, но и о региональных организациях, таких как Форум тихоокеанских островов (ФОТ). В частности, предполагается, что работа объединения будет согласована с результатами предстоящей встречи лидеров форума на Фиджи.

Форум тихоокеанских островов — межправительственная организация, созданная в 1971 году для углубления сотрудничества между странами региона и представления их интересов. В ФОТ входят 18 стран и заморских территорий — Австралия, Острова Кука, Микронезия, Фиджи, Французская Полинезия, Кирибати, Маршалловы острова, Науру, Новая Каледония, Новая Зеландия, Ниуэ, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу и Вануату. Помимо этого, у ФОТ есть группа партнёров по диалогу, в числе которых США, Канада, Китай, ЕС, Индия, Япония, Великобритания и другие государства.

Белый дом

Gettyimages.ru

В целом PBP ставит перед собой три задачи. Во-первых, предполагается усиление поддержки приоритетов региона в соответствии с разрабатываемой ФОТ стратегией до 2050 года по нескольким тематическим областям, в том числе в политике, экономике, безопасности и экологии.

«Мы проработаем существующие проекты и спланируем будущие, стремясь лучше направить ресурсы… Параллельно с этим правительство каждой из наших стран продолжит наращивать амбиции наших индивидуальных усилий в регионе», — поясняется в документе.

Также предполагается вести работу по «укреплению тихоокеанского регионализма», устанавливая более тесные связи со странами этой части планеты и Форумом тихоокеанских островов.

Помимо этого, PBP намерен расширить возможности для сотрудничества между Тихоокеанским регионом и остальным миром. «По мере развития PBP продолжит оставаться инклюзивным (механизмом. — RT), который… открыт для сотрудничества с дополнительными партнёрами», — отмечается в заявлении.

Острый регион

Несмотря на заявления участников нового партнёрства о намерении строго соответствовать повестке региона и его центрообразующей организации ФОТ, на запланированный на июль саммит некоторых из них не спешат приглашать, сообщают СМИ. Так, по данным австралийской вещательной корпорации ABC, секретариат форума намерен отменить традиционную очную встречу лидеров ФОТ с партнёрами, чтобы оградить саммит от излишней политизации и сосредоточиться на обсуждении региональных вопросов.

Как сообщил осведомлённый источник, нынешний председатель форума, премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама настаивает на том, чтобы сохранялось «пространство для решения проблем и определения своих ключевых приоритетов без необходимости в то же время проводить встречи с сильными внешними игроками, борющимися за влияние».

Также по теме Тихоокеанский альянс: зачем Австралия и Япония заключили оборонный договор Премьер-министры Японии и Австралии 6 января подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Договор предусматривает...

При этом полностью избежать геополитических вопросов на саммите членам ФОТ, судя по всему, не удастся. В частности, как сообщает ABC, Австралия уже заявила о желании обсудить в рамках встречи рамочное соглашение в области безопасности между Китаем и Соломоновыми островами. В Канберре опасаются, что этот договор даёт Пекину возможность строительства военных баз на территории архипелага. При этом руководство и Соломоновых островов, и КНР подобные предположения уже опровергли.

На необходимость обсудить этот договор также указала премьер-министр Самоа Фиаме Наоми Матаафа на пресс-конференции по итогам переговоров с новозеландской коллегой Джасиндой Ардерн 14 июня.

«Эти вопросы должны рассматриваться в более широком контексте того, что мы уже имеем в наличии, и того, что мы хотим сделать в плане положений о безопасности для региона», — сказала она.

Договор Китая и Соломоновых островов привлёк и внимание США. Там выразили озабоченность характером заключённого пакта, не вняв заверениям об отсутствии планов на размещение военных КНР на территории страны.

«Несмотря на комментарии правительства Соломоновых островов, широкий характер данного соглашения в области безопасности оставляет дверь открытой для дислоцирования Вооружённых сил КНР на Соломоновых островах. Мы считаем, что подписание такого соглашения может усилить дестабилизацию внутри Соломоновых островов и будет представлять собой вызывающий беспокойство прецедент в том, что касается региона тихоокеанских островов в целом», — заявил на брифинге 18 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Gettyimages.ru

Тогда же Белый дом сообщил, что США намерены активизировать взаимодействие со своими союзниками в Тихом океане.

«Соединённые Штаты приняли решение расширять свою вовлечённость в дела региона для преодоления вызовов XXI века», — говорилось в пояснении официального представителя Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

«Масштабирование AUKUS»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что новоявленное партнёрство встраивается в стратегию США по сдерживанию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и укреплению там своих позиций.

«Это масштабирование AUKUS. Совершенно ясно, что альянс Великобритании, Австралии и Соединённых Штатов был всего лишь ядром, чтобы развернуться во что-то более серьёзное и с военной, и с экономической точек зрения. Видимо, перед этим шла некая политическая торговля, результат которой нам сегодня и предъявляют», — пояснил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

В свою очередь, военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин предположил, что нынешнее объединение стало ещё одним шагом в направлении создания системы союзов, подобных Североатлантическому альянсу.

«В идеале США заинтересованы в создании в регионе некоего аналога НАТО. Но до этого пока ещё далеко. Вместе с тем механизм PBP объединяет тех, кто уже готов максимально тесно взаимодействовать с американцами, и прежде всего в сфере сдерживания Китая. То есть это шаг в сторону повышения координации совместных действий по ограничению китайского влияния на менее крупные тихоокеанские страны», — рассуждает аналитик.

С его точки зрения, США прекрасно осознают, что сейчас баланс сил в АТР не в их пользу, так как пока Китаю удаётся активнее наращивать там своё экономическое и военное влияние.

Также по теме «Под антикитайским лозунгом»: как создание AUKUS может повлиять на стратегическую ситуацию в Тихоокеанском регионе Альянсы вроде нового партнёрства по безопасности AUKUS направлены на размывание существующих форматов политического диалога в...

«Поэтому для них очень важно углублять взаимодействие с партнёрами, добиваться от них более активной роли в вопросах региональной безопасности, чтобы транслировать через них свою линию», — пояснил Кашин.

По словам Дмитрия Евстафьева, США настроены на очень длительное противостояние с Китаем и для этого активизируют все доступные им средства и возможности.

«То, что делают американцы, — это попытка уже на самой ранней фазе развития исключить или минимизировать военно-политический компонент этого противоборства в одном из наиболее динамично развивающихся регионов. Они хотят с Китаем бороться исключительно в экономической сфере, где ощущают себя сильнее Пекина. Поэтому им так важно сегодня установить повсеместное влияние в АТР, который представляет насущный интерес для КНР», — резюмировал эксперт.