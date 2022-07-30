«США предстоят тяжёлые испытания»: с какими проблемами столкнулся Вашингтон из-за поддержки Киева

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что западные страны должны нарастить производство вооружения, в том числе боеприпасов для артиллерийских комплексов, которые были переданы ВСУ. По словам чиновника, при сохранении текущей динамики оружейных поставок Украина будет способна вести боевые действия лишь несколько месяцев. При этом в американских СМИ всё чаще звучат слова специалистов о том, что США не должны увеличивать объём поддержки ВСУ. Более того, заокеанские аналитики допускают, что поток военной и финансовой помощи Украине может иссякнуть в силу экономических сложностей, возникших в самих Соединённых Штатах. По мнению экспертов, в условиях рекордной инфляции и начавшейся рецессии администрация Джо Байдена вынуждена будет переключить основной фокус внимания с Украины на внутренние проблемы.

В Киеве продолжают настаивать на увеличении объёма иностранной военной помощи. В интервью американскому журналу Newsweek советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что западные страны должны нарастить производство вооружения, в частности боеприпасов, для удовлетворения потребностей украинских подразделений.

«Нам нужно планирование того уровня, что был продемонстрирован Рузвельтом во время Второй мировой войны. Нужно, чтобы американские и европейские заводы наращивали производство, ведь, если прекратятся поставки боеприпасов, все эти высокотехнологичные системы, которые мы получаем, внезапно превратятся в не более чем металлолом», — заявил Геращенко.

По словам чиновника, при сохранении текущей динамики оружейных поставок Украина будет способна вести боевые действия лишь несколько месяцев.

Также, как полагает советник главы украинского МВД, западным государствам следовало бы подсчитать количество хранящихся на складах ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и снарядов для артиллерийских орудий калибра 155 мм, чтобы спланировать снабжение ВСУ.

«Второстепенные вещи»

Ранее о проблемах с наличием боеприпасов для HIMARS говорили американские военные эксперты.

27 июля в интервью изданию The Drive полковник Морской пехоты США в отставке, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кэнсиан выразил опасение, что украинские войска могут очень быстро исчерпать запасы снарядов для этих РСЗО.

Между тем Киев рассчитывает, что США передадут ВСУ как можно больше комплексов HIMARS.

19 июля в своём выступлении перед американской аналитической организацией «Атлантический совет»* министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что ВСУ рассчитывают на поставку по меньшей мере 50 РСЗО. Как пояснил глава Минобороны Украины, такое количество систем необходимо для «сдерживания» российской армии, а для наступления требуется ещё полсотни единиц.

В американском экспертном сообществе сочли ожидания Киева чрезмерными. 25 июля в своём Twitter генерал-лейтенант армии США в отставке Марк Хёртлинг написал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и власти западных стран взвешенно подходят к оценке количества вооружения, которое может быть передано ВСУ.

Согласно подсчётам генерала, только за один месяц украинская армия может израсходовать 5,8 тыс. ракет для HIMARS. В то время как производитель боеприпасов способен выпускать лишь 9 тыс. ракет в год.

В связи с этим Хёртлинг пришёл к выводу, что Соединённые Штаты не могут рисковать, отдавая украинской армии слишком большое число HIMARS и снарядов к этим системам.

Напомним, что официальные представители Украины постоянно призывают Запад существенно увеличить объёмы оружейных поставок. А в конце июля в украинском Минобороны заявили, что ВСУ не нужны американские штурмовики A-10 Thunderbolt II — Киев хочет получить многоцелевые американские истребители F-16, которые представляют собой весьма дорогостоящую авиатехнику. Однако в Вашингтоне сказали, что не рассматривают возможность передачи Украине этих боевых пилотируемых машин.

Американский груз с военной помощью ВСУ

AP

© Senior Airman Stephani Barge / U.S. Air Force

Помимо самолётов, киевский режим продолжает требовать от Запада и значительно большего количества тяжёлой наземной техники. В частности, в прошлом месяце советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк разместил на своей странице в Twitter список вооружения, которое Киев ожидает получить от натовских стран.

Украинские власти считают, что в рамках курса на поддержку ВСУ западные страны должны предоставить им 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2 тыс. единиц бронемашин и 1 тыс. беспилотников.

На фоне регулярно появляющихся настоятельных призывов и упрёков со стороны Киева в американских СМИ стали появляться прогнозы относительно того, что поставки западного вооружения и размеры финансовой помощи Украине могут быть сокращены или даже прекращены.

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Так, 27 июля старший научный сотрудник американского аналитического центра Defense Priorities Дэниэл Дэвис в своей статье для издания 19FortyFive высказал предположение, что поток оружия и денег на Украину иссякнет из-за масштабных экономических проблем, которые охватили не только Европу, но и главного «донора» Украины — Соединённые Штаты.

По мнению эксперта, экономические трудности способны заставить правительства западных стран сместить фокус внимания на внутренние дела и не поступаться своими интересами в угоду потребностям Украины.

«Если конфликт затянется на всё лето и продолжится до зимы, последствия для практически всего западного мира будут ощущаться остро. Давление на отдельно взятые правительства со стороны негодующих граждан с целью прекратить поддержку Украины и добиваться урегулирования, вероятно, возрастёт, причём до судьбоносного уровня», — рассуждает Дэвис.

Ещё более критично относительно перспектив поддержки Украины высказался научный сотрудник Института межвузовских исследований (ISI) Нейт Хокман в недавней статье в американском журнале National Review. Аналитик напомнил, что 26 июля в интервью журналисту Пирсу Моргану президент Украины пренебрежительно высказался относительно экономических проблем, которые испытывают Соединённые Штаты.

В частности, украинский лидер заявил, что Киев борется «за абсолютно общие ценности» и «поэтому инфляция — ничто, ковид — ничто». Все трудности США, вызванные повышением цен и последствиями пандемии COVID-19, Зеленский назвал «второстепенными вещами».

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с конгрессменами США

© president.gov.ua

Хокман раскритиковал высказывания Зеленского, отметив, что, согласно данным соцопросов, 70% американцев считают инфляцию очень серьёзной проблемой.

«При всём уважении к Зеленскому, не ему определять внешнюю политику США. Можете назвать меня старомодным, но мне свойственно полагать, что американская внешняя политика должна быть направлена на обеспечение интересов американского народа», — заявил Хокман.

Неубедительная политика

Напомним, в Соединённых Штатах по итогам июня индекс цен расходов на личное потребление вырос на 9,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, этот показатель достиг максимальных темпов роста за 40 лет. На фоне неудачных попыток властей обуздать инфляцию экономика США погрузилась в рецессию.

Как полагают эксперты, в ближайшей перспективе администрация Джо Байдена будет вынуждена уделять Украине меньше внимания и сосредоточиться на ситуации в экономике США и финансовом секторе, особенно в контексте предстоящих этой осенью промежуточных выборов в конгресс.

В комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что в глазах подавляющего большинства американцев экономическая политика Байдена выглядит «неубедительной». По этой причине аналитик прогнозирует проигрыш Демократической партии на промежуточных выборах в парламент.

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«Очень велика вероятность, что республиканцы выиграют грядущие выборы. Но рост инфляции, без сомнения, будет иметь и чисто экономические последствия. Высокий уровень инфляции провоцирует рост банковских ставок. В итоге значительная часть кредитов может стать невозвратной. США предстоят тяжёлые испытания», — считает Брутер.

По мнению эксперта, Соединённые Штаты ожидает кризис, который по масштабу может превзойти спад экономики в 2008—2009 годах. При этом адекватных контрмер выхода из рецессии и борьбы с инфляцией, как считает эксперт, ни демократы, ни республиканцы пока не предлагают.

«По всей вероятности, администрация Байдена рассчитывала, что общество будет отвлечено от внутренних проблем ситуацией на Украине. Однако напрямую обстановка на Украине американцев не интересует. Эта тема достаточно быстро перестала быть главной, и теперь граждан США волнует экономика и их собственное благополучие», — подчеркнул Брутер.

В разговоре с RT эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что Соединённые Штаты во многом «сами стали режиссёром кризиса», в котором оказались.

Президент США Джо Байден

AP

© Patrick Semansky

«США усердно накачивали Украину оружием, приучили её постоянно ждать помощи и явно недооценили последствия для своей экономики от немыслимого количества антироссийских санкций и ответных мер, что приняла Москва. Скорее всего, США придут к выводу, что киевский режим стоит поддерживать лишь на уровне, который обеспечивает его жизнеспособность», — говорит Неменский.

При этом, уверен эксперт, украинские власти продолжат выдвигать нереалистичные требования к США и их союзникам.

«В ведении боевых действий Украина полностью зависима от западной финансовой и военной помощи. Однако результаты, под которые Запад выделяет ресурсы, отсутствуют. В такой ситуации Киеву ничего не остаётся, кроме как продолжать выпрашивать новые поставки и пытаться поддерживать интерес к украинской теме», — заключил Неменский.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.