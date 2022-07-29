Из американской РСЗО HIMARS: МО РФ сообщило о гибели 40 пленных украинцев при ракетном ударе ВСУ по колонии в Еленовке

В ночь на 29 июля украинские вооружённые формирования обстреляли из американской РСЗО HIMARS следственный изолятор в районе Еленовки, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики нацбата «Азов». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что погибли 40 военнопленных, ещё 75 получили ранения. Также пострадали восемь сотрудников СИЗО.

Украинские вооружённые формирования нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS, поставленной США, по СИЗО в Еленовке, в котором содержатся боевики националистического батальона «Азов», сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населённого пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные — украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесён ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела погибли 40 украинских военнопленных, ещё 75 были ранены. К тому же ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.

«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — добавили в оборонном ведомстве.

Изначально о том, что в результате ночного обстрела со стороны украинских военных была повреждена исправительная колония №120 в Еленовке Волновахского района Донецкой области, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Как считает первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов, военно-политическое руководство Украины «решило избавиться от ненужного балласта».

По данным корреспондента RT, ВСУ нанесли удар по тюрьме в Еленовке, предположительно, из Артёмовска.

Сводка представительства ДНР в СЦКК

Украинские вооружённые формирования за минувшие сутки 70 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в общей сложности было применено 500 единиц различных боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«На Донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм. На Ясиноватском — РСЗО «Град», артиллерию 155 и 122 мм. На Горловском — РСЗО «Град», артиллерию 152 и 122 мм, миномёты 120 мм», — говорится в сообщении.

Жертвой украинских обстрелов стал один человек, ещё 23 мирных жителя, в том числе девочка 2016 года рождения, получили ранения.

Согласно приведённым данным, в ходе обстрелов было повреждено 51 домостроение в Донецке, Старомихайловке и Горловке, а также 16 объектов гражданской инфраструктуры.

Информацию о применении ВСУ артиллерийских снарядов 155 мм при обстреле районов Донецка подтвердил корреспондент RT. Также он отметил, что украинские военные использовали при обстреле улиц Киевского района Донецка запрещённые противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия.

«Они маленькие и неприметные, их легко спутать с зелёным листом», — подчеркнул корреспондент RT.

Наступательные действия Народной милиции ЛНР

Украинские военные за минувшие сутки понесли большие потери в живой силе и военной технике в результате активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, сообщило представительство Луганской Народной Республики в СЦКК.

«Уничтожены до 50 человек личного состава, пять бронетранспортёров, три единицы специальной автомобильной техники, две долговременные огневые точки», — заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Свыше 5 тыс. обстрелов Горловки со стороны ВСУ

С начала спецоперации России в поддержку Донбасса украинские военные обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики 5222 раза, заявил RT мэр города Иван Приходько.

«Это не просто одиночные боеприпасы, это именно количество обстрелов. Увы, погибли уже 38 человек, 192 получили ранения», — сказал он.

Он также отметил, что с 24 февраля повреждено или уничтожено более 600 многоквартирных домов и свыше 1,7 тыс. частных.

При этом накануне в результате обстрела ВСУ был разрушен один из двух городских хлебозаводов: «Это не отразится на поставках хлеба в городе. Город продолжает жить, все институты власти работают, больницы работают, пенсии выдаются. Горловчане всё прекрасно понимают, держатся. Поэтому будет всё хорошо».



Обстрел Херсонской области

В ночь на 29 июля Вооружённые силы Украины также обстреляли Херсонскую область. Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, система ПВО перехватила большую часть снарядов.

«Действительно, попытки обстрелов есть, но работает система ПВО, она усилена со стороны и Антоновского моста, и Каховской ГЭС. Не прекращаются обстрелы, но по большому счёту они нейтрализованы. Разрушений серьёзных нет», — приводит его слова ТАСС.

Заседание Совбеза ООН по Украине

Вечером в пятницу, 29 июля, в Совете Безопасности ООН состоится очередное заседание по Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.

«Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнёры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание», — написал дипломат.

По его мнению, Запад таким образом хочет продемонстрировать свой «неослабевающий интерес» к теме Украины.

«Ну что ж, нам есть что сказать! Выступаем мы двенадцатыми, то есть вряд ли раньше 18:00», — добавил Полянский.