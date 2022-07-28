«Попали под шквальный огонь»: в МО РФ заявили о расстреле отступающего батальона ВСУ боевиками теробороны

Боевики территориальной обороны Украины расстреляли отступавшие силы 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ, заявили в Минобороны РФ. Тем временем российские войска нанесли несколько ударов по позициям украинских войск с применением высокоточного оружия. В результате этих ударов за сутки батальон 60-й пехотной бригады ВСУ в Херсонской области полностью утратил боеспособность, а в батальоне 72-й механизированной бригады потери составили до 70 человек.

Боевики территориальной обороны Украины расстреляли группу военнослужащих ВСУ при отступлении, заявил в ходе брифинга 28 июля представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе отступления 25 июля из населённого пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавшими позиции второго эшелона в районе населённого пункта Бахмутское», — сообщил он.

Представитель оборонного ведомства также рассказал, что российские войска уничтожили несколько групп украинских военных ударами высокоточного оружия. В частности, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе Артёмовска, в результате чего уничтожены до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков — о ходе спецоперации на Украине

Кроме того, в результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск в Херсонской области батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность.

«Только за истёкшие сутки ликвидированы более 130 военнослужащих данного подразделения», — отметил Конашенков.

Удары по объектам военной инфраструктуры

Авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

За минувшие сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 68-й пехотно-егерской бригады на территории ДНР, 53-й механизированной бригады в Запорожской области, 28-й механизированной бригады в Херсонской области, а также живая сила и военная техника в 173 районах. Наряду с этим уничтожено шесть складов боеприпасов в ДНР и Николаевской области.

В районе Краматорска истребитель Су-35С ВКС России нейтрализовал украинскую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-300.

В рамках контрбатарейной борьбы поражены две батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе населённого пункта Красный Октябрь, батарея РСЗО «Град» и артиллерийская батарея гаубиц «Мста-Б» в районе Северска.

За сутки также ликвидированы пять артиллерийских взводов орудий Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30, расположенных в ДНР, Николаевской и Харьковской областях.

Средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника и перехватили два снаряда РСЗО «Ольха» в ДНР, а также девять снарядов РСЗО «Ураган» в ДНР, Херсонской и Харьковской областях.

В общей сложности с начала спецоперации на Украине уничтожены 260 самолётов, 145 вертолётов, 1625 беспилотников, 359 зенитных ракетных комплексов, 4172 танка и других боевых бронированных машин.

Кроме того, российские войска поразили 764 боевые машины РСЗО, 3207 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4515 единиц специальной военной автомобильной техники.

Информационные сводки из ДНР и ЛНР

В Народной милиции ДНР утром 28 июля заявили, что совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооружённых сил РФ уничтожены взвод РСЗО БМ-21 «Град», одна гаубица М777, три грузовых автомобиля и более 40 человек личного состава.

Вместе с тем в ДНР подчеркнули, что украинская сторона продолжает терроризировать мирное население, нанося удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. За предшествующие сутки Киев обстрелял территорию ДНР 146 раз, выпустив 842 боеприпаса.

В Народной милиции ЛНР, в свою очередь, заявили, что в ходе наступательных действий за прошедшие сутки подразделения республики уничтожили до 45 человек личного состава противника, три бронетранспортёра, шесть единиц специальной военной техники и две долговременные огневые точки.

«Четыре военнослужащих ВСУ приняли правильное решение — сложили оружие, тем самым сохранив свои жизни», — добавили в Народной милиции ЛНР.