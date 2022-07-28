Минобороны России: боевики теробороны Украины застрелили своих военных при отступлении в ДНР

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Боевики территориальной обороны Украины застрелили своих военных из 58-й бригады во время их отступления из села Покровское в Донецкой Народной Республике.

«В ходе отступления 25 июля из населённого пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавшими позиции второго эшелона в районе населённого пункта Бахмутское», — сообщили в Минобороны России.

Ранее стало известно, что украинские военные при отступлении из Лисичанска в ЛНР взорвали все мосты и путепроводы.

Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв также заявил, что украинские военные во время отступления из населённых пунктов в Донбассе уничтожают поля пшеницы и хранилища зерна.

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