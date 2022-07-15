МВД ЛНР: украинские военные во время отступления поджигают поля с зерном

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Украинские военные во время отступления из населённых пунктов в Донбассе уничтожают поля пшеницы и хранилища зерна, заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

«В Волчеяровке… наши войска успешно выбили фашистов, в сторону Северска они бежали, поджигали поля с зерном», — сказал он РИА Новости.

По его словам, украинские силовики также используют вертолёты для поджога полей.

«Такую же картину мы наблюдали и в Рубежном, когда в элеватор, где хранилась огромное количество зерна, было прямое попадание, и зерно, к сожалению, всё было уничтожено и сгорело. А это ведь был стратегический запас для населённых пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Красный Лиман и мелких населённых пунктов, которые находятся в районе этого элеватора», — добавил Киселёв.

Такую же тактику украинские войска используют и в ДНР, в том числе в районе Авдеевки и Горловки, пояснил он.

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