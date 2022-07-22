Врио мэра Лисичанска: ВСУ при отступлении из города взорвали все мосты и путепроводы

Украинские военные при отступлении из Лисичанска в ЛНР взорвали все мосты и путепроводы. Об этом заявил врио мэра города Андрей Скорый.

«Четыре моста взорваны только по Северскому Донцу, один мост взорван в городе, ещё один мост…, который идёт на НПЗ, тоже взорван, — приводит ТАСС его слова.

Скорый добавил, что мосты также подорваны по дороге из Лисичанска в Луганск.

Чиновник сообщил, что военные возвели понтонные переправы через реки Беленькую в районе Горского и Северский Донец у города Рубежное.

Таким образом, у жителей есть возможность добираться в Лисичанск на машине.

Ранее помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил, что украинские военные во время отступления из населённых пунктов в Донбассе уничтожают поля пшеницы и хранилища зерна.