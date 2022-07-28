Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Артёмовске

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Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации батальона Вооружённых сил Украины в Артёмовске (ДНР), в результате было уничтожено до 70 человек личного состава.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Удар был нанесён Воздушно-космическими силами России с использованием высокоточных ракет воздушного базирования.

В результате удара по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники, рассказали в оборонном ведомстве.

Также Воздушно-космические силы России ударами высокоточного оружия уничтожили в районе населённого пункта Тополиное Херсонской области более 130 украинских военных.

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