Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Артёмовске
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Удар был нанесён Воздушно-космическими силами России с использованием высокоточных ракет воздушного базирования.
В результате удара по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники, рассказали в оборонном ведомстве.
Также Воздушно-космические силы России ударами высокоточного оружия уничтожили в районе населённого пункта Тополиное Херсонской области более 130 украинских военных.