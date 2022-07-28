ВКС России уничтожили в Херсонской области более 130 украинских военных

Воздушно-космические силы России ударами высокоточного оружия уничтожили в районе населённого пункта Тополиное Херсонской области более 130 украинских военных.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что в районе Тополиного ВКС были нанесены удары по боевым позициям украинских войск. В результате батальон 60-й пехотной бригады Вооружённых сил Украины полностью утратил боеспособность.

«Только за истекшие сутки ликвидированы более 130 военнослужащих данного подразделения», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Ранее российские военные в Херсонской области в Днепровском лимане пресекли попытку высадки украинских диверсантов с десантных катеров ВМС Украины.