ВКС России уничтожили в Херсонской области более 130 украинских военных

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Воздушно-космические силы России ударами высокоточного оружия уничтожили в районе населённого пункта Тополиное Херсонской области более 130 украинских военных.

Об этом информирует Министерство обороны России. 

Отмечается, что в районе Тополиного ВКС были нанесены удары по боевым позициям украинских войск. В результате батальон 60-й пехотной бригады Вооружённых сил Украины полностью утратил боеспособность. 

«Только за истекшие сутки ликвидированы более 130 военнослужащих данного подразделения», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Ранее российские военные в Херсонской области в Днепровском лимане пресекли попытку высадки украинских диверсантов с десантных катеров ВМС Украины. 

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