ВКС России уничтожили в Херсонской области более 130 украинских военных
Об этом информирует Министерство обороны России.
Отмечается, что в районе Тополиного ВКС были нанесены удары по боевым позициям украинских войск. В результате батальон 60-й пехотной бригады Вооружённых сил Украины полностью утратил боеспособность.
«Только за истекшие сутки ликвидированы более 130 военнослужащих данного подразделения», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Ранее российские военные в Херсонской области в Днепровском лимане пресекли попытку высадки украинских диверсантов с десантных катеров ВМС Украины.