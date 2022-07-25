Минобороны: в Днепровском лимане пресекли попытку высадки украинских военных с катеров

В Херсонской области в Днепровском лимане пресекли попытку высадки украинских диверсантов с десантных катеров ВМС Украины. Об этом информирует Минобороны России.

«В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области», — заявили в министерстве.

Отмечается, что в результате огневого поражения были уничтожены два десантных катера и находившиеся на борту диверсанты.

Ранее замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что очередная попытка украинских войск организовать наступление на Херсонскую область «потерпела крах».

До этого украинские военные выпустили не менее семи снарядов по Каховской ГЭС в Херсонской области.