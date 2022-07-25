Власти Херсонской области сообщили об очередной неудачной попытке наступления ВС Украины

Очередная попытка украинских войск организовать наступление на Херсонскую область «потерпела крах». Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

По его словам, украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы запросить больше средств у Запада.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили не менее семи снарядов по Каховской ГЭС в Херсонской области.