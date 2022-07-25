Власти Херсонской области сообщили об очередной неудачной попытке наступления ВС Украины
«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах», — цитирует Стремоусова РИА Новости.
По его словам, украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы запросить больше средств у Запада.
Ранее стало известно, что украинские военные выпустили не менее семи снарядов по Каховской ГЭС в Херсонской области.