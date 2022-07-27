«Ликвидированы до 120 военнослужащих, охранявших объект»: в МО РФ заявили об ударе по складу с ракетами для РСЗО HIMARS

Российские военные уничтожили склад с ракетами к реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS в Днепропетровской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По данным ведомства, в результате этого удара уничтожены более 100 ракет к HIMARS и до 120 военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наёмники и технические специалисты.

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили склад с ракетами к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области. Об этом в ходе брифинга 27 июля заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«По уточнённым данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населённого пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более 100 ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS производства США. Ликвидированы до 120 военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наёмники и технические специалисты», — сказал Конашенков.

В результате других ударов ВКС России уничтожены скопления живой силы и техники противника. По данным Минобороны РФ, на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» в Николаеве уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Минобороны РФ — об уничтожении склада с боеприпасами для РСЗО HIMARS

«Потери противника составили до 200 военнослужащих и более 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

Кроме того, в районе Артёмовска полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В Донецкой Народной Республике (ДНР) в районе Новомихайловки в результате удара высокоточным оружием по командному пункту утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ, отметили в Минобороны РФ.

Удары по объектам военной инфраструктуры

Авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины. Так, за прошедшие сутки уничтожено четыре командно-наблюдательных пункта батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны, а также 65-й механизированной бригады ВСУ.

Российские войска поразили живую силу противника в 142 районах. В частности, уничтожены иностранные наёмники в пункте временной дислокации на территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове, а также боевики формирования «Чёрная сотня» в районе Артёмовска в ДНР. Наряду с этим уничтожено восемь складов боеприпасов.

В ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ за сутки поразили батарею РСЗО «Ураган» и артиллерийскую батарею гаубиц «Гиацинт-Б», два артиллерийских взвода гаубиц «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30 на огневых позициях, расположенных на территории ДНР.

Российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Николаевской области и уничтожили девять украинских беспилотников. Кроме того, в Херсонской области перехвачено десять снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS.

В общей сложности с начала специальной военной операции на Украине уничтожено 260 самолётов, 145 вертолётов, 1622 беспилотника и 358 зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, ударами российских сил поражены 4167 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3203 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 4494 единицы специальной военной автомобильной техники.

Контроль над Углегорской ТЭС

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко подтвердил, что союзные силы накануне заняли Углегорскую ТЭС.

«Этот объект сейчас уже под нашим полным контролем», — сказал Марочко 27 июля в эфире Первого канала.

По его словам, на фоне сложившейся ситуации в рядах ВСУ наблюдается низкий уровень морально-психологического состояния в связи с большими потерями. «Многие отказываются выполнять приказы командования, в связи с чем на них заводятся уголовные дела», — сказал он.

Вместе с тем Марочко отметил, что украинские войска усилили свои позиции в районе населённых пунктов Артёмовск и Соледар в ДНР. По его словам, на позиции ВСУ прибыла батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерией.