Минобороны России опровергло информацию зарубежных СМИ о мобилизационных мероприятиях

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Минобороны России назвало недостоверной информацию, появившуюся в зарубежных СМИ, о якобы проведении мобилизационных мероприятий в России.
Минобороны России опровергло информацию зарубежных СМИ о мобилизационных мероприятиях
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий», — заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что численность привлекаемых к участию в спецоперации на Украине военнослужащих достаточна для выполнения всех поставленных задач. 

В марте президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие срочной службы и резервисты не участвуют и не будут задействованы в проведении спецоперации России на Украине. Он сообщал, что поставленные задачи решают профессиональные военные.

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