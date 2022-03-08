Путин подтвердил, что срочники и резервисты не принимают участие в операции на Украине

Короткая ссылка
RT
Российский лидер Владимир Путин заявил, что военнослужащие срочной службы и резервисты не действуют и не будут задействованы в проведении спецоперации России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин подтвердил, что срочники и резервисты не принимают участие в операции на Украине
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса», — заявил Путин в своём видеообращении к женщинам в честь 8 Марта.

По его словам, поставленные задачи решают профессиональные военные.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве в украинскую армию резервистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить