Путин подтвердил, что срочники и резервисты не принимают участие в операции на Украине
- РИА Новости
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«В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса», — заявил Путин в своём видеообращении к женщинам в честь 8 Марта.
По его словам, поставленные задачи решают профессиональные военные.
23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве в украинскую армию резервистов.