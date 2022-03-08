Путин подтвердил, что срочники и резервисты не принимают участие в операции на Украине

Российский лидер Владимир Путин заявил, что военнослужащие срочной службы и резервисты не действуют и не будут задействованы в проведении спецоперации России на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса», — заявил Путин в своём видеообращении к женщинам в честь 8 Марта.

По его словам, поставленные задачи решают профессиональные военные.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве в украинскую армию резервистов.