Зеленский заявил, что издал указ о призыве в украинскую армию резервистов

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве в украинскую армию резервистов.
Зеленский заявил, что издал указ о призыве в украинскую армию резервистов
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Об этом он сказал в ходе обращения к украинцам.

Зеленский утверждает, что на сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации.

«Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что «речь идёт исключительно о гражданах, включённых в оперативный резерв».

По его словам, «в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов территориальной обороны».

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский объявит о призыве резервистов на Украине в особый период.

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