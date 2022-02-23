Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве в украинскую армию резервистов.

Об этом он сказал в ходе обращения к украинцам.

Зеленский утверждает, что на сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации.

«Мною как верховным главнокомандующим ВС Украины выдан указ о призыве резервистов в особый период», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что «речь идёт исключительно о гражданах, включённых в оперативный резерв».

По его словам, «в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов территориальной обороны».

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский объявит о призыве резервистов на Украине в особый период.