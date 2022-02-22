«Сегодня»: Зеленский объявит о призыве резервистов на Украине в особый период

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Украинское издание «Сегодня» сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский объявит о призыве резервистов в стране в особый период.
«Сегодня»: Зеленский объявит о призыве резервистов на Украине в особый период
  • © president.gov.ua

«Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период и налоговые каникулы», — пишет издание в своём Telegram-канале.

В сообщении утверждается, что об этом Зеленский заявит в «сегодняшнем обращении».

Ранее Зеленский в своём обращении на фоне признания Россией ЛНР и ДНР подчеркнул, что Киев «привержен политико-дипломатическому урегулированию и не поддастся ни на какие провокации».

При этом он добавил, что Украина «оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону».

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