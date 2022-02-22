Зеленский заявил о праве Украины на индивидуальную и коллективную оборону
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«Мы привержены политико-дипломатическому урегулированию и не поддаёмся ни на какие провокации», — заявил Зеленский.
По его словам, «границы Украины надёжно защищены и создана система территориальной обороны».
Зеленский также подчеркнул, что в соответствии с статьей 51 устава ООН Украина «оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону».
Украинский лидер Владимир Зеленский в своём видеообращении также заявил, что признание независимости Донецкой и Луганской народных республик является нарушением суверенитета Украины.
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Во время обращения президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе приобрела критический характер на фоне действий Киева.
Подробнее — в материале RT.