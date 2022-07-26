В МО заявили, что численность привлекаемых к СВО военных достаточна для выполнения её целей

Численность привлекаемых к участию в специальной военной операции (СВО) на Украине военнослужащих достаточна для выполнения поставленных целей. Об этом заявили в Минобороны России.

РИА Новости

В оборонном ведомстве сообщили, что зарубежные СМИ распространяют недостоверную информацию о якобы проведении мобилизационных мероприятий в России. «Обращаем ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооружённых сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных Верховным главнокомандующим», — отметили в Минобороны России. В июне президент России Владимир Путин назвал освобождение Донбасса и безопасность России конечной целью спецоперации.