Минобороны: ударом ВКС на Украине уничтожены более 100 ракет для HIMARS и техспециалисты
Об этом заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Удар был нанесён 24 июля.
«Уничтожено более 100 ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS производства США. Ликвидированы до 120 человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наёмники и технические специалисты», — говорится в сообщении.
25 июля Минобороны заявило, что Вооружённые силы России уничтожили высокоточным оружием большой дальности морского базирования перевалочную базу украинских войск с боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к гаубицам М777.