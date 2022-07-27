Минобороны: ударом ВКС на Украине уничтожены более 100 ракет для HIMARS и техспециалисты

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Министерство обороны России сообщило, что ударом ВКС по складу боеприпасов в Днепропетровской области Украины было уничтожено более 100 ракет к РСЗО HIMARS. Кроме того, ликвидированы до 120 военных, охранявших объект, а также иностранные наёмники и технические специалисты.

Об этом заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар был нанесён 24 июля.

«Уничтожено более 100 ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS производства США. Ликвидированы до 120 человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наёмники и технические специалисты», — говорится в сообщении.

25 июля Минобороны заявило, что Вооружённые силы России уничтожили высокоточным оружием большой дальности морского базирования перевалочную базу украинских войск с боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к гаубицам М777.

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