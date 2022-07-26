«Потери личного состава и вооружения превысили 70%»: в Минобороны заявили об уничтожении артиллерийского дивизиона ВСУ

Российские военные нанесли удар по позициям артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады ВСУ, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате уничтожены более 70% личного состава и вооружения подразделения. Кроме того, ударом высокоточных ракет уничтожен пункт временной дислокации с иностранными наёмниками.

Российские военные нанесли удар по артиллерийскому дивизиону ВСУ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), заявили 26 июля в Минобороны РФ.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%», — рассказал в ходе брифинга официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В результате ещё одного удара оперативно-тактической авиации ВКС России, который пришёлся по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ на территории ДНР, уничтожены более 70 националистов и склад боеприпасов.

Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования нанесён удар по позициям зарубежных наёмников на территории ДНР.

Минобороны РФ — о ходе спецоперации на Украине

«Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены свыше 40 иностранных наёмников, большинство из которых поляки», — отметил Конашенков.

Удары по объектам военной инфраструктуры Украины

Между тем авиация, артиллерия и ракетные войска продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. За сутки поражено восемь пунктов управления, в том числе подразделений 14-й механизированной бригады, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад, а также 61-й пехотной бригады.

Также уничтожены пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «ОСА-АКМ», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавлены батарея реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б» и шесть взводов РСЗО «Град». Наряду с этим поражены четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также девять взводов орудий Д-30. Помимо прочего, средства ПВО за сутки сбили два украинских беспилотника.

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили 260 самолётов, 144 вертолёта, 1613 беспилотников, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин.

Наряду с этим российскими силами уничтожены 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3201 орудие полевой артиллерии и миномёт, а также 4481 единица специальной военной автомобильной техники.

Работа беспилотников Росгвардии

Росгвардия за месяц уничтожила более 400 националистов в Харьковской области и около 50 единиц военной автомобильной техники с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За месяц расчётами беспилотных летательных аппаратов Росгвардии в Харьковской области обнаружены, а затем уничтожены артиллерией более 400 националистов, около 50 единиц военной автомобильной техники, десять единиц бронетехники, в том числе два танка, десять артиллерийских орудий, два опорных пункта и склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ранее расчёт беспилотника Росгвардии обнаружил тщательно замаскированную батарею 152-мм гаубиц 2А65 в Харьковской области. С помощью арткорректировщика Росгвардии артиллеристы уничтожили орудия противника.

Как отметили в Росгвардии, оператор беспилотника также вычислил местоположение пяти единиц военной техники связи противника вместе с экипажами, после чего миномётчики ведомства уничтожили цели. Кроме того, в поле обзора беспилотника попал танк, по которому артиллерия также нанесла огневое поражение.