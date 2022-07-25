«В акватории Днепровского лимана»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении двух катеров с украинскими диверсантами

Российские военные уничтожили группу украинских диверсантов, которые намеревались высадиться в Херсонской области. Как заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ уничтожили два катера ВМС Украины с диверсантами на борту. Кроме того, российские военные уничтожили перевалочную базу, на которой хранились боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц M777.

В Минобороны РФ заявили о предотвращении попытки украинских диверсантов высадиться в Херсонской области. Как уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, диверсанты двигались на катерах.

«В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены», — сказал он в ходе брифинга 25 июля.

Кроме того, российские военные уничтожили базу, на которой хранились боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц M777.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе населённого пункта Богдановцы Хмельницкой области уничтожена перевалочная база с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777», — сказал Конашенков.

Помимо прочего, в населённом пункте Константиновка на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате удара высокоточным оружием Воздушно-космических сил России по пункту временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены более 100 националистов и иностранных наёмников.

Удары по военным объектам

Вооружённые силы России продолжают наносить удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией по объектам военной инфраструктуры Украины.

За сутки российские войска поразили шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады и 113-й бригады территориальной обороны. Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

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В ходе контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО «Град», два артиллерийских взвода гаубиц Д-20, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также восемь украинских взводов орудий Д-30.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников и перехватили шесть снарядов РСЗО «Ураган».

В общей сложности с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 260 самолётов, 144 вертолёта, 1611 беспилотников и 357 зенитных ракетных комплексов.

Наряду с этим уничтожен 4161 танк и другие боевые бронированные машины, а также 763 боевые машины РСЗО, 3198 орудий полевой артиллерии и миномётов, 4459 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ситуация в ДНР и ЛНР

Союзные силы ДНР и России проводят зачистку Углегорской тепловой электростанции от украинских войск, заявили в штабе территориальной обороны республики.

«В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 255 населённых пунктов. Идёт зачистка Углегорской ТЭС», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что под обстрелы украинской стороны ранее попали 14 населённых пунктов ДНР. Как следует из сообщения, обстрелы велись с применением РСЗО «Град», 203-, 155-, 152- и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм миномётов и 80-мм неуправляемых авиационных ракет.

По данным Народной милиции ДНР, в результате обстрелов погиб один мирный житель, двое получили ранения. Повреждено 13 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Вместе с тем военнослужащие ДНР совместно с ВС РФ уничтожили две установки РСЗО БМ-21 «Град» и более 30 человек личного состава.

В Луганской Народной Республике, в свою очередь, заявили, что в результате совместных действий военных ЛНР и ВС РФ противник потерял за предшествующие сутки до 120 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортёра, а также три единицы специальной автомобильной техники.