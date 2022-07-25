Российские войска уничтожили украинский локатор ЗРК С-300 в ДНР и склады с вооружением ВСУ

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В Минобороны России заявили, что российские войска за прошедшие сутки уничтожили радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ, а также четыре склада с вооружением в ДНР.

«Уничтожены: четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Любимовки Днепропетровской области, Степного Запорожской области и Артёмовска Донецкой Народной Республики, а также радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Некременное Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что за 24 часа также было поражено шесть командно-наблюдательных пунктов, в том числе подразделений 60-й пехотной бригады в Запорожской области и 113-й бригады территориальной обороны в Харьковской области.

Ранее в министерстве заявили, что в Херсонской области в Днепровском лимане пресекли попытку высадки украинских диверсантов с десантных катеров ВМС Украины.

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