Высокоточными ракетами: Минобороны России заявило об уничтожении украинского военного корабля и ракет США в порту Одессы

Российские военные уничтожили украинский военный корабль и склад американских ракет Harpoon в порту Одессы, заявили в Минобороны России. Также в результате удара высокоточными ракетами выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины. Ранее в ведомстве сообщили об уничтожении более 200 националистов под Одессой после удара по пункту временной дислокации ВСУ.

ВМФ России высокоточными ракетами большой дальности уничтожили украинский военный корабль и склад американских ракет Harpoon в порту Одессы. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

«В морском порту города Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожены находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины.

Кроме того, в Николаеве нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода.

«Уничтожено более 50 человек личного состава, более 3 тыс. артиллерийских боеприпасов различного калибра и десять единиц бронетехники».

В районе Николаева уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель», заявили в Минобороны.

«В районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики ударами российской авиации уничтожены два подразделения ВСУ численностью до роты, две гаубицы М777 производства США», — сообщил представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Также по теме «Удар по пункту временной дислокации»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении более 200 военных ВСУ под Одессой Более 200 националистов уничтожены в результате удара ВС РФ по пункту временной дислокации ВСУ в Одесской области. Об этом заявили в...

Кроме того, российские военные поразили авиационную технику украинских вооружённых сил на военном аэродроме Канатово Кировоградской области.

«Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с начала спецоперации уже уничтожены 260 самолётов, 144 вертолёта, 1605 БПЛА, 357 ЗРК, 4156 танков и других бронированных машин.

Также уничтожены 4457 военных автомобилей, 3196 орудий артиллерии и миномётов, 763 машины систем залпового огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о «вопиющем российском варварстве».

Она привела слова Зеленского: «Если кто-то ещё мог сказать, что нужен какой-то диалог с Россией, посмотрите, что происходит. Ракеты «Калибр» уничтожили саму возможность подобных заявлений».

Захарова отметила, что ракеты «Калибр» уничтожили «объект военной инфраструктуры одесского порта».

«Высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Ранее в Минобороны заявили об уничтожении более 200 националистов под Одессой в результате удара по пункту временной дислокации ВСУ.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесён удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населённом пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожены более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства», — отметил Конашенков.

Ситуация в Донбассе

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об очередном обстреле Донецка, в результате которого был повреждён детский сад.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о повреждениях в результате обстрела ВФУ Петровского района города Донецка: ул. Осоавиахима, 17 — зафиксировано возгорание гаража; ул. Осоавиахима, 14, 17 — многоквартирные жилые дома; ул. Серафимовича, 1 — детский сад №94», — говорится в опубликованном в Telegram заявлении.

При обстреле Кировского района города погиб мужчина, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«ВФУ атаковали Кировский район Донецка, по улице Абакумова погиб мужчина», — говорится в сообщении.

Также из-за обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка обесточены 24 трансформаторные подстанции.

«В результате боевых действий обесточены 24 трансформаторные подстанции в Петровском районе города. Без электроснабжения остались более 2 тыс. абонентов в посёлках Трудовские и Александровка», — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.