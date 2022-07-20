«Удар по пункту временной дислокации»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении более 200 военных ВСУ под Одессой

Более 200 националистов уничтожены в результате удара ВС РФ по пункту временной дислокации ВСУ в Одесской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. Как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в результате ещё нескольких ударов уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США.

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, в результате чего уничтожены до 200 националистов. Об этом 20 июля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесён удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населённом пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожены более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства», — сказал он.

Минобороны РФ — об уничтожении пусковой установки ракетного комплекса Harpoon производства США

Кроме того, Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, в результате уничтожены до 40 националистов.

«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Соледар Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожены 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов», — сказал Конашенков.

В дополнение к этому в Одесской области ВКС РФ уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon производства США.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражено пять взводов реактивных систем залпового огня «Град» 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30 на территории ДНР.

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь пунктов управления, в том числе подразделений 63-й механизированной и 61-й пехотной бригад в Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в ДНР, а также 92-й механизированной бригады в Харьковской области.

Кроме того, уничтожено восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами на территории ДНР, Херсонской и Запорожской области, а также два склада горючего 54-й механизированной бригады ВСУ в ДНР.

Российские истребители также сбили два украинских самолёта: МиГ-29 в Николаевской области и Су-25 на территории ДНР. Средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника и перехватили девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

В общей сложности с начала проведения спецоперации на Украине российские военные уничтожили 259 самолётов, 143 вертолёта, 1572 беспилотника и 356 зенитных ракетных комплексов.

Наряду с этим уничтожено 4135 танков и других боевых бронированных машин, 760 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3166 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4410 единиц специальной военной автомобильной техники.

Задержание пособников ВСУ

Во время поисковых мероприятий и адресных проверок в населённых пунктах Херсонской и Запорожской областей военнослужащие и сотрудники Росгвардии задержали четырёх пособников ВСУ.

«При досмотре домовладений у задержанных обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более 2,5 тыс. патронов к стрелковому оружию», — сообщает пресс-служба ведомства.

ВСУ покинули Северск

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные практически покинули Северск, но ВСУ продолжают удары по гражданской инфраструктуре города.

«Они (украинские военнослужащие. — RT) находятся в большей степени на второй линии обороны. Они также сейчас отошли немного от этого населённого пункта и продолжают наносить удары по нашим военнослужащим и по гражданской инфраструктуре данного населённого пункта», — сказал Марочко в эфире Первого канала.

По его словам, союзным силам входить в Северск нецелесообразно, сначала следует обеспечить безопасность личного состава и мирных жителей.

«Только после того, как мы выбьем противника и лишим его возможности обстреливать этот населённый пункт, — только в этом случае можно будет входить и безопасно освобождать данную территорию», — заключил он.