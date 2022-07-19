Минобороны России: неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке как живой щит

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке в качестве живого щита.

«В Авдеевке Донецкой Народной Республики неонацисты под предлогом якобы спасения от артиллерийских обстрелов привезли на территорию коксохимического завода мирных граждан и удерживают их в качестве живого щита. При этом на предприятии боевики разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населённые пункты», — сказал он.

По словам Мизинцева, националисты стремятся спровоцировать ответный огонь, чтобы после по отработанному сценарию с широким медийным освещением в СМИ обвинить ВС России в гибели мирных людей.

В июне в СК России сообщили, что боевики нацбатальона «Азов» использовали мирных жителей в качестве живого щита в Мариуполе, по делу об обстрелах города потерпевшими признаны более 2 тыс.