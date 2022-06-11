СК России: более 2 тысяч человек признаны потерпевшими по делу об обстрелах Мариуполя
- РИА Новости
«Украинские военнослужащие и националисты «Азова», позиционировавшие себя как защитники Мариуполя, прикрывались мирным населением, использовали его как живой щит», — приводит ТАСС слова следователя СК России.
Он добавил, что опрошены более 2 тыс. жителей города, они признаны потерпевшими по делу о применении запрещённых методов ведения войны.
Ранее Следственный комитет России совместно с ФСБ и ФСИН определил новых фигурантов дела о расстреле гражданских лиц в Мариуполе.