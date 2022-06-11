СК России: более 2 тысяч человек признаны потерпевшими по делу об обстрелах Мариуполя

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Боевики нацбатальона «Азов» использовали мирных жителей в качестве живого щита в Мариуполе, по делу об обстрелах города потерпевшими признаны более 2 тыс. человек. Об этом сообщили в СК России.
СК России: более 2 тысяч человек признаны потерпевшими по делу об обстрелах Мариуполя
  • РИА Новости

«Украинские военнослужащие и националисты «Азова», позиционировавшие себя как защитники Мариуполя, прикрывались мирным населением, использовали его как живой щит», — приводит ТАСС слова следователя СК России.

Он добавил, что опрошены более 2 тыс. жителей города, они признаны потерпевшими по делу о применении запрещённых методов ведения войны.

Ранее Следственный комитет России совместно с ФСБ и ФСИН определил новых фигурантов дела о расстреле гражданских лиц в Мариуполе.

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