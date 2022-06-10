СК: выявлены новые причастные к расстрелам мирных жителей в Мариуполе

Следственный комитет России совместно с ФСБ и ФСИН определил новых фигурантов дела о расстреле гражданских лиц в Мариуполе. Об этом заявили в СК в ходе оперативного совещания под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина. В комитете уточнили, что число потерпевших от действий украинской стороны мирных жителей постоянно растёт и уже превысило 75 тыс., среди которых 13 тыс. — несовершеннолетние.

Как сообщили на оперативном совещании штаба СК в Мариуполе, ведомство продолжает работу по идентификации личностей сдавшихся участников ВСУ и националистов, в том числе с завода «Азовсталь». В частности, проводятся допросы более 200 офицеров.

Выявлены новые подозреваемые в деле о расстрелах мирных жителей.

«Это военнослужащий в/ч А-1965 501-го отдельного батальона морской пехоты Валентин Василенко, командир разведроты 36-й бригады морской пехоты старший лейтенант Владислав Стрюков и его подчинённый Артём Бучковский, военнослужащий этой же бригады Ярослав Ивасев», — уточняет СК.

Всего на сегодняшний день расследуется свыше 1,1 тыс. уголовных дел в отношении украинских граждан, обвиняемых в преступлениях «против мира и безопасности человечества».

Как сообщал RT ранее, российские следователи также изучают обстоятельства недавнего обстрела украинскими военными города Стаханова в ЛНР. При атаке ВСУ погибли 13 человек, повреждения получили 19 домов, три учебных заведения, а также здание ГУВД МВД.