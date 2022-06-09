СК России проведёт расследование обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР
- © Генеральная прокуратура ЛНР
«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел установят обстоятельства обстрела вооружёнными формированиями Украины города Стаханова Луганской Народной Республики», — говорится в заявлении в Telegram.
Отмечается, что следователи дадут правовую оценку «очередному факту совершения преступления со стороны ВСУ».
Ранее стало известно, что число погибших при обстреле украинскими военными города Стаханова в ЛНР увеличилось до 13.
При атаке повреждения получили 19 домов, три учебных заведения, а также здание ГУВД МВД.