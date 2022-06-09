СК России проведёт расследование обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР

Короткая ссылка
Российские следователи установят обстоятельства обстрела украинскими военными города Стаханова в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК России проведёт расследование обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР
  • © Генеральная прокуратура ЛНР

«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел установят обстоятельства обстрела вооружёнными формированиями Украины города Стаханова Луганской Народной Республики», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что следователи дадут правовую оценку «очередному факту совершения преступления со стороны ВСУ».

Ранее стало известно, что число погибших при обстреле украинскими военными города Стаханова в ЛНР увеличилось до 13.

При атаке повреждения получили 19 домов, три учебных заведения, а также здание ГУВД МВД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить