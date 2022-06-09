СК России проведёт расследование обстрела украинскими военными Стаханова в ЛНР

Российские следователи установят обстоятельства обстрела украинскими военными города Стаханова в ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел установят обстоятельства обстрела вооружёнными формированиями Украины города Стаханова Луганской Народной Республики», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что следователи дадут правовую оценку «очередному факту совершения преступления со стороны ВСУ».

Ранее стало известно, что число погибших при обстреле украинскими военными города Стаханова в ЛНР увеличилось до 13.

При атаке повреждения получили 19 домов, три учебных заведения, а также здание ГУВД МВД.