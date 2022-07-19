«Поражён пункт временной дислокации»: в Минобороны РФ заявили об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»

До 200 боевиков формирования «Правый сектор»* уничтожены в результате удара ВКС РФ по пункту временной дислокации в Запорожской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. Как отметил в ходе брифинга официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, за прошедшие сутки российские военные также уничтожили хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению.

Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации боевиков «Правого сектора»* на Украине. Об этом в ходе брифинга 19 июля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России в населённом пункте Камышеваха Запорожской области поражён пункт временной дислокации нацистского формирования «Правый сектор». Уничтожены до 200 боевиков», — сказал он.

В результате ещё одного удара, который был нанесён по позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), уничтожены более 60 человек личного состава, а также семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.

Кроме того, в Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению.

По данным Минобороны РФ, на фоне крупных потерь ВСУ прибегают к принудительной мобилизации жителей ряда населённых пунктов.

«Для восполнения значительных потерь в личном составе и технике, понесённых 66-й и 72-й механизированными, 58-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригадами ВСУ, действующими на Соледарском направлении, проводится принудительная мобилизация жителей городов Артёмовск, Часов Яр, Соледар, Дзержинск и других близлежащих населённых пунктов», — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Минобороны РФ — о принудительной мобилизации в ряды ВСУ на Соледарском направлении

Он добавил, что для укомплектования соединений у местных жителей также изымают транспортные средства.

Артиллерия, авиация и ракетные войска

Как заявили в Минобороны РФ, в рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», 13 артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и десять артиллерийских взводов орудий Д-30 на территории ДНР.

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады, 60-й пехотной бригады и 128-й горно-штурмовой бригады. Наряду с этим уничтожены пять складов с боеприпасами, два склада горючего, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолёт Ми-24 и четыре беспилотника. Наряду с этим перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У» и пять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Ситуация в Херсонской и Запорожской областях

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил об уничтожении почти всех действовавших в регионе диверсионных групп Киева.

«Касательно диверсионно-разведывательных групп, покушений на меня, моих коллег, убийства моих коллег скажу откровенно: практически все группы уничтожены, пособники находятся в тюрьмах. И самое важное: мы наведём порядки с новыми группами, которые могут попасть на территорию Херсона, разберёмся с теми, кто посягает на нашу мирную жизнь», — сказал Стремоусов в обращении, опубликованном в Telegram.

Также по теме В Запорожской области заявили о целенаправленном поджоге Украиной полей с пшеницей Украина целенаправленно поджигает поля с пшеницей, которые находятся на линии боевого разграничения в Запорожской области.

В то же время он призвал Киев забыть о перспективах возвращения Херсона под контроль Украины.

«Никто уже никогда не будет «освобождать» город Херсон. Забудьте про контрнаступление, забудьте про всю ту историю, которую вам истерично навязывают представители украинского неонацизма», — сказал Стремоусов.

Кроме того, Стремоусов отметил, что область продолжает готовиться к референдуму по вхождению в состав России.

«Ничего не меняется, планы никуда не уходят. Уже тысячи людей получили российские паспорта. Процесс идёт», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

В свою очередь, член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что фраза «Мы вместе с Россией» стала неотъемлемой для тех, кто живёт в регионе.

«Это главный девиз жителей Запорожской области. Мы с ним живём и работаем. Эта фраза уже помещена на новом дорожном указателе, установленном на въезде в Запорожскую область со стороны Донецкой Народной Республики», — цитирует Рогова РИА Новости.

Он добавил, что ряд российских регионов уже взяли шефство над городами и районами Запорожской области.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).