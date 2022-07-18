«Уничтожены до 250 иностранных боевиков»: в Минобороны РФ заявили об ударе по группе наёмников на территории ДНР

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников на Украине, в результате чего уничтожены до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей. По данным Минобороны РФ, в ходе других ударов по военным объектам ВС РФ уничтожили до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня, четыре артиллерийских орудия, а также два вертолёта Ми-8. Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 14 пунктов управления, а также живую силу и военную технику ВСУ в 286 районах.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников, в результате чего уничтожены до 250 боевиков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации наёмников так называемого украинского «Иностранного легиона». Уничтожены до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей», — рассказал 18 июля в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе другого удара, проведённого высокоточным оружием большой дальности, уничтожены до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия.

«В районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожено более десяти украинских установок реактивных систем залпового огня «Град», а также восемь единиц бронетанковой техники», — также заявил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков

Наряду с этим на территории ДНР в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два вертолёта Ми-8, ещё две машины получили значительные повреждения.

В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган», три взвода РСЗО «Град», 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30.

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады в районе Николаева, 60-й пехотной бригады в районе Новоалександровки Запорожской области и 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ на территории ДНР, а также живую силу и военную технику ВСУ в 286 районах.

Кроме того, уничтожены самоходная огневая установка «Бук-М1» в районе Краматорска, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего. Средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников и перехватили шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

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В общей сложности с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 257 самолётов, 142 вертолёта, 1564 беспилотника, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин РСЗО, 3157 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ситуация вокруг Авдеевки

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что силы республики взяли в полукольцо населённый пункт Авдеевка.

«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом», — сказал Басурин в эфире Первого канала.

Он добавил, что в настоящее время готовится плацдарм для начала полного освобождения территории ДНР от украинских вооружённых формирований.

ФСБ выявила завербованного СБУ жителя ЛНР

Пресс-служба УФСБ по Ростовской области сообщила о выявлении уроженца Луганской области, имевшего связь со спецслужбами Украины.

«Выявлен гражданин Украины, прибывший на территорию Российской Федерации в целях выполнения задания пятого управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины по сбору и передаче сведений о передвижении по территории Ростовской области российской военной техники», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ведомства.

По данным ФСБ, задержанный мужчина принимал участие в вооружённом конфликте в Донбассе в 2017-2018 годах в составе сил ЛНР, после чего в 2018 году его завербовали сотрудники пятого управления департамента контрразведки СБУ.

Как сообщает ФСБ, мужчину использовали для получения информации социально-политического и военного характера на территории ЛНР и ДНР, однако выполнить задание он не успел. В результате компетентные органы приняли решение объявить гражданину Украины официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступленияпо статье 276 УК РФ (Шпионаж).