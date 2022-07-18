Минобороны России сообщило об уничтожении в Константиновке в Донецкой Народной Республике до 250 иностранных наёмников.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации наёмников так называемого украинского Иностранного легиона. Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей», — говорится в сообщении в Telegram.

Минобороны России сообщило об уничтожении в Константиновке до 250 иностранных наёмников

16 июля в российском Минобороны заявили, что в Николаеве ВКС России уничтожили за сутки 200 националистов и наёмников.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили в Харькове до 200 националистов в результате нанесённых высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины и нацформирования «Кракен».