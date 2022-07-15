Минобороны: ВС России уничтожили в Харькове до 200 националистов

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Российские войска уничтожили в Харькове до 200 националистов в результате нанесённых высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины и нацформирования «Кракен».
Минобороны: ВС России уничтожили в Харькове до 200 националистов
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

По данным министерства, в том числе уничтожено около 50 иностранных наёмников и 19 единиц вооружения и военной техники.

  • Минобороны: ВС России уничтожили в Харькове до 200 националистов

Также Министерство обороны России сообщило, что был нанесён удар высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» по зданию гарнизонного Дома офицеров в Виннице.

14 июля в министерстве сообщили, что более 200 бойцов украинского националистического батальона «Кракен» отказались выполнять приказ руководства о выдвижении в сторону Краматорска.

По информации Минобороны, в результате завязавшейся драки националистов с командирами и произошедшей после этого перестрелки были убиты шесть боевиков.

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