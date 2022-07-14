Шесть бойцов украинского нацбата «Кракен» застрелили на фоне драки с командирами

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Шесть бойцов украинского националистического батальона «Кракен» застрелили после драки с командирами из-за массового нежелания выполнять приказ руководства о выдвижении в сторону Краматорска, заявили в Минобороны России.
Шесть бойцов украинского нацбата «Кракен» застрелили на фоне драки с командирами
  • AP

«Более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — говорится в сообщении ведомства.

  • Шесть бойцов украинского нацбата «Кракен» застрелили на фоне драки с командирами

Ранее сообщалось, что «Кракен» отказался выполнить приказ командования и выдвинуться из Харькова в Покровское.

До этого стало известно, что в Харьковской области боевики «Кракена» проводят карательные рейды.

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