Шесть бойцов украинского нацбата «Кракен» застрелили на фоне драки с командирами
- AP
«Более 200 боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о «переходе» в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков», — говорится в сообщении ведомства.
- Шесть бойцов украинского нацбата «Кракен» застрелили на фоне драки с командирами
Ранее сообщалось, что «Кракен» отказался выполнить приказ командования и выдвинуться из Харькова в Покровское.
До этого стало известно, что в Харьковской области боевики «Кракена» проводят карательные рейды.