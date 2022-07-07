Минобороны: нацбатальон «Кракен» отказался выполнить приказ украинского командования

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Украинский националистический батальон «Кракен» отказался выполнить приказ командования и выдвинуться из Харькова в Покровское.
Минобороны: нацбатальон «Кракен» отказался выполнить приказ украинского командования
  • РИА Новости

Об этом информирует Минобороны России.

По информации российского оборонного ведомства, 7 июля 226-му батальону «Кракен» приказали выдвинуться в район Покровского в подчинение оперативной тактической группы «Соледар».

«Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», — заявили в военном ведомстве.

  • Минобороны: нацбатальон «Кракен» отказался выполнить приказ украинского командования

В конце июня Минобороны сообщило, что в районе населённого пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и около десяти единиц боевой техники.

До этого сообщалось, что в Харьковской области боевики «Кракена» проводят карательные рейды.

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