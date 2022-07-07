Минобороны: нацбатальон «Кракен» отказался выполнить приказ украинского командования
- РИА Новости
Об этом информирует Минобороны России.
По информации российского оборонного ведомства, 7 июля 226-му батальону «Кракен» приказали выдвинуться в район Покровского в подчинение оперативной тактической группы «Соледар».
«Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», — заявили в военном ведомстве.
- Минобороны: нацбатальон «Кракен» отказался выполнить приказ украинского командования
В конце июня Минобороны сообщило, что в районе населённого пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и около десяти единиц боевой техники.
До этого сообщалось, что в Харьковской области боевики «Кракена» проводят карательные рейды.